ООН обеспокоена смертными приговорами соратникам Каддафи

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ ООН выразила глубокую обеспокоенность смертными приговорами девятерым ливийцам, включая сына бывшего лидера Муаммара Каддафи, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Сейф аль-Ислам и еще восемь человек из ближайшего окружения Каддафи были признаны судом в Триполи виновными в различных преступлениях, связанных с подавлениями беспорядков 2011 года.

ООН и правозащитные группы заявили, что судебные процессы в Триполи не соответствовали международным стандартам.

Сына Каддафи осудили заочно, поскольку его удерживает одна из вооруженных группировок.