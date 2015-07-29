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    ООН обеспокоена смертными приговорами соратникам Каддафи

    Сына Каддафи осудили заочно, поскольку его удерживает одна из вооруженных группировок

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ ООН выразила глубокую обеспокоенность смертными приговорами девятерым ливийцам, включая сына бывшего лидера Муаммара Каддафи, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Сейф аль-Ислам и еще восемь человек из ближайшего окружения Каддафи были признаны судом в Триполи виновными в различных преступлениях, связанных с подавлениями беспорядков 2011 года.

    ООН и правозащитные группы заявили, что судебные процессы в Триполи не соответствовали международным стандартам.

    Сына Каддафи осудили заочно, поскольку его удерживает одна из вооруженных группировок.

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