ООН обеспокоена ситуацией на Корейском полуострове

ООН чрезвычайно обеспокоена ситуацией на Корейском полуострове и просит избегать эскалации конфликта.

ООН чрезвычайно обеспокоена ситуацией на Корейском полуострове и просит избегать эскалации конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя испытание КНДР подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23".

"Конечно, мы знаем об этом, и мы крайне обеспокоены ситуацией на Корейском полуострове. Генеральный секретарь вновь призывает к деэсклации и полноценному выполнению резолюции Совета Безопасности ООН", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что Гутерриш выступает за возобновление дипломатических переговоров, так как это единственный возможный способ продвинуться вперед.

Центральное телеграфное агентство Кореи ранее сообщило, что Пхеньян испытал подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23" в ответ на учения США, Южной Кореи и Японии.