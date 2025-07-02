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ООН обеспокоена приостановкой Ираном сотрудничества с МАГАТЭ

ООН обеспокоена приостановкой Ираном сотрудничества с МАГАТЭ Решение властей Ирана приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вызывает беспокойство.
Другие страны
2 июля 2025 г. 21:26
ООН обеспокоена приостановкой Ираном сотрудничества с МАГАТЭ

Решение властей Ирана приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вызывает беспокойство.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы видели официальное решение, и оно, очевидно, вызывает беспокойство. Я полагаю, что генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерриш) был крайне последователен в своих призывах к Ирану о сотрудничестве с МАГАТЭ", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что пока не располагает информацией о том, направил ли Иран официальное уведомление в ООН о своем решении.

В среду президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ. С момента подписания документа президентом закон считается вступившим в силу и обязательным к исполнению.

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Версия на азербайджанском языке BMT: İranın AEBA əməkdaşlığı dayandırması ciddi narahatlıq doğurur

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