ООН обеспокоена гуманитарной ситуацией в лагере беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии

© AFP

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Гуманитарные агентства ООН обеспокоены тяжелой гуманитарной ситуацией в лагере для беженцев в "Эр-Рукбан" в сирийском Эт-Танфе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам, Международном комитете Красного Креста и Управлении ООН по делам беженцев.

"Порядка 50 тыс. сирийцев остаются в сложном положении в пустыне в Рукбане, на сирийско-иорданской границе. За последний год ООН распределяла среди этих людей продовольствие только дважды, и с последнего раза прошло четыре месяца", - заявил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

По его словам, ситуация в лагере остается ужасной, а с приближением зимы она лишь ухудшится.

Й. Лерке отметил, что в настоящий момент "необходимо незамедлительно обеспечить доступ в лагерь для оказания спасительной помощи мирному населению".