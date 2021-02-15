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ООН о риске дефицита продуктов в мире из-за пандемии

ООН о риске дефицита продуктов в мире из-за пандемии Бедные страны в 2021 году стали подвержены еще большему риску столкнуться с продовольственным кризисом из-за повышения цен на продукты, вызванного пандемией коронавируса, чем в прошлом году.
Другие страны
15 февраля 2021 г. 20:36
ООН о риске дефицита продуктов в мире из-за пандемии

Бедные страны в 2021 году стали подвержены еще большему риску столкнуться с продовольственным кризисом из-за повышения цен на продукты, вызванного пандемией коронавируса, чем в прошлом году.

Как передает Report, об этом сказала специальный посланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата.

"Продовольственные системы сократились из-за COVID-19. Продукты подорожали, а в некоторых местах стали недоступны людям. Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в прошлом", - заявила спецпосланник.

Калибата отметила, что основной удар пришелся по рынкам: из-за введения режима карантина были закрыты продуктовые рынки, что привело к ухудшению положения фермеров.

Говоря об африканских странах, спецпосланник отметила, что положение таких государств, как Кения, Сомали и Эфиопия, столкнувшихся со значительным увеличением цен на продукты и дефицитом продовольствия, осложняется и ожидающимся серьезным сезоном засухи.

По ее мнению, в прошлом году продовольственные системы смогли выдержать нагрузку: правительства учли рекомендации ООН касательно недопустимости закрытия границ или установления тарифов, были собраны хорошие урожаи. Однако за прошедший год люди исчерпали свои ресурсы в виде продуктов, финансовых средств, помощи родственников и сейчас столкнутся с кризисом в одиночку, без поддержки.

"В этом году ввиду экономического спада мы сталкиваемся с более серьезными угрозами. Это происходит по всем миру, везде", - сказала Калибата.

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