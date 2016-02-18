ООН нужно 1,8 млрд. долларов для продолжения гуманитарных операций в Йемене

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ На продолжение гуманитарных операций в Йемене в текущем году необходимо 1,8 миллиарда долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с соответствующим запросом выступило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

По оценке офиса, в поддержке нуждаются 13,6 миллиона жителей страны.

В реализации объявленного плана гуманитарного реагирования в Йемене, где уже почти год продолжается вооруженный конфликт, участвуют более ста агентств. В январе месячный рацион помощи был доставлен 2,6 миллиона жителей страны, также было завезено топливо для станций подачи воды, которые могут обеспечить более 3 миллионов человек.

"Нужды Йемена часто остаются в тени других кризисов в регионе и мире. Мы не можем допустить, чтобы Йемен стал забытым кризисом", - говорится в заявлении координатора Джейми Макгодрик.