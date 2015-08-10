ООН: новый раунд переговоров по Ливии пройдет 11-12 августа в Женеве

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Новый раунд политического диалога по Ливии пройдет в Женеве 11-12 августа, заявили в пресс-службе отделения ООН в Женеве, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Политический диалог по Ливии планировалось возобновить в Женеве 10 августа. Дискуссии должны были продлиться до 12 августа.

Как отмечается, спецпредставитель генсека ООН по Ливии Бернардино Леон приедет в Женеву в понедельник поздно вечером. На вторник запланированы первые встречи представителей Ливии. Делегации уже начали приезжать в Женеву, однако итогового списка участников до сих пор нет.

В пятницу официальный представитель отделения ООН в Женеве Ахмад Фаузи сообщил, что в дискуссиях примут участие по крайней мере 30 представителей ливийских сторон.