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ООН: Новые штаммы коронавируса угрожают достигнутому прогрессу по вакцинации

ООН: Новые штаммы коронавируса угрожают достигнутому прогрессу по вакцинации Новые штаммы коронавируса, которые могут появиться в будущем, угрожают свести на нет весь достигнутый прогресс мирового сообщества по вакцинации.
Другие страны
19 января 2022 г. 19:47
ООН: Новые штаммы коронавируса угрожают достигнутому прогрессу по вакцинации

Новые штаммы коронавируса, которые могут появиться в будущем, угрожают свести на нет весь достигнутый прогресс мирового сообщества по вакцинации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, выступая в среду на первом заседании органа в этом году.

"Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это угрожает свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за прошедшие два года", - сказал он.

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