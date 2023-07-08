ООН: Непродление срока зернового соглашения может привести к серьезным последствиям

"Непродление срока "Зернового соглашения", обеспечивающего значительную часть мировых потребностей в зерне, может привести к серьезным последствиям".

"Непродление срока "Зернового соглашения", обеспечивающего значительную часть мировых потребностей в зерне, может привести к серьезным последствиям".

Как передает американское бюро Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайным ситуациям Мартин Гриффит, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Представитель ООН сообщил, что ведутся переговоры о продлении соглашения, срок действия которого истекает через десять дней. М.Гриффит отметил, что на следующей неделе посетит Стамбул, чтобы завершить усилия по решению проблемы.