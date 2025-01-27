ООН: Необходимо уважать права мигрантов

Необходимо уважать права мигрантов и лиц, которые находятся в поисках убежища.

Необходимо уважать права мигрантов и лиц, которые находятся в поисках убежища.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя вопрос о массовой депортации нелегальных мигрантов из США по указу президента Дональда Трампа.

Представитель заявил, что позиция ООН по отношению к мигрантам остается неизменной: "Права мигрантов и лиц, которые ищут убежища, необходимо уважать. В то же время каждая страна имеет право определять свою пограничную политику и контроль".

Отметим, что Трамп проводит крупнейшую операцию по депортации нелегальных мигрантов в истории США.