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ООН: Необходимо уважать права мигрантов

ООН: Необходимо уважать права мигрантов Необходимо уважать права мигрантов и лиц, которые находятся в поисках убежища.
Другие страны
27 января 2025 г. 23:15
ООН: Необходимо уважать права мигрантов

Необходимо уважать права мигрантов и лиц, которые находятся в поисках убежища.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя вопрос о массовой депортации нелегальных мигрантов из США по указу президента Дональда Трампа.

Представитель заявил, что позиция ООН по отношению к мигрантам остается неизменной: "Права мигрантов и лиц, которые ищут убежища, необходимо уважать. В то же время каждая страна имеет право определять свою пограничную политику и контроль".

Отметим, что Трамп проводит крупнейшую операцию по депортации нелегальных мигрантов в истории США.

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