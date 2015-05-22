ООН: Нельзя допустить повторения трагедии Второй мировой войны

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности генерального директора отделения ООН в Женеве Майкл Меллер, открывая во Дворце Наций выставку, посвященную 70-летию Победы над фашизмом, призвал не допустить повторения трагедии Второй мировой войны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", во Дворце Наций в Женеве состоялось открытие фотовыставки, организованной постоянными представительствами России и Беларуси. Экспозиция представляет из себя несколько стендов с историческими фотографиями, на которых показаны все основные этапы Великой Отечественной войны: нападение нацистов на Советский Союз, Московская, Сталинградская и Курская битвы, Белорусская наступательная операция, освобождение ряда европейских государств Красной Армией, в том числе Австрии и Норвегии.

На фотографиях запечатлены встреча союзников на Эльбе и взятие Берлина, работа тружеников тыла, деятельность партизанских отрядов, страдание советских людей во время блокады Ленинграда и в нацистских концлагерях. При подготовке выставки были использованы фотографии и материалы Российского военно-исторического общества.

"Эти фотографии являются застывшим напоминаем истории, которая никогда не должна повториться. 70 лет назад ООН родилась из пепла Второй мировой войны. Чтобы отметить это событие Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, призывающую все страны-участницы отдать дань уважения всем жертвам Второй мировой войны. И эта выставка вписывается в выполнение этого решения", — сказал Меллер, выступая перед дипломатами, журналистами и сотрудниками ООН в четверг.

По словам Меллера, страны ООН показали в те годы бесстрашие и единство целей, чтобы "завершить самую темную главу человеческой истории".

"И сегодня мы вновь подтверждаем нашу приверженность принципам Устава ООН и нашим обещаниям будущим поколениям, что они никогда не попадут в этот котел", — заключил Мёллер.

Выставка вызвала большой интерес у иностранных дипломатов, сотрудников ООН и международных организаций. На ее открытие пришло несколько десятков представителей миссий, аккредитованных при ООН, включая австрийскую, норвежскую, сирийскую и египетскую, а также постпред Румынии при ООН в Женеве Мария Чобану (Maria Ciobanu).