ООН недовольна условиями приема беженцев в Европе

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев опубликовало доклад, в котором сообщается о всевозможных препонах по въезду мигрантов на территорию ЕС, передает Report.

"Мы продолжаем фиксировать случаи насилия и запрета на въезд для мигрантов со стороны властей на границах, несмотря на то, что европейское и международное право запрещает коллективные высылки... Находящиеся в Европе беженцы, ищущие защиты от войн и насилия, имеют право на воссоединение со своими семьями, но на практике они сталкиваются с многочисленными преградами... Значительная часть мигрантов вынуждена остаться в Италии из-за ограничений, введенных соседними странами на северных границах... Мы выражаем глубокую обеспокоенность случаями злоупотреблений со стороны контрабандистов и других криминальных сетей", - говорится в документе.