ООН не в курсе о предполагаемых поставках оружия из КНДР ЧВК "Вагнер"

ООН не владеет информацией о предполагаемых поставках оружия из КНДР ЧВК "Вагнер".

ООН не владеет информацией о предполагаемых поставках оружия из КНДР ЧВК "Вагнер".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Очевидно, что вопросы передачи оружия КНДР будут рассматриваться в рамках режима соблюдения санкций. Но какой-либо дальнейшей информации на этот счет у меня нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обладает ли ООН сведениями о передаче оружия.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что КНДР поставила оружие ЧВК "Вагнер" в нарушение санкций.