ООН не в курсе о предполагаемых поставках оружия из КНДР ЧВК "Вагнер"

ООН не владеет информацией о предполагаемых поставках оружия из КНДР ЧВК "Вагнер".
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"Очевидно, что вопросы передачи оружия КНДР будут рассматриваться в рамках режима соблюдения санкций. Но какой-либо дальнейшей информации на этот счет у меня нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, обладает ли ООН сведениями о передаче оружия.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что КНДР поставила оружие ЧВК "Вагнер" в нарушение санкций.