ООН не участвовала в российско-украинских переговорах в Стамбуле

ООН не участвовала в переговорах между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле.

ООН не участвовала в переговорах между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявила зампредставителя генерального секретаря всемирной организации Стефани Трембле.

"В ООН не поступало никаких обращений о посредничестве в переговорах, прошедших в Стамбуле. То есть ООН не участвует в процессе", - сказала она.

Отметим, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и Украины.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позднее сообщил, что стороны по итогам встречи "с целью укрепления доверия" достигли соглашения об обмене в формате 1000 на 1000 человек.

"Они также согласились на письменный обмен условиями, которые позволят достичь перемирия. Стороны также достигли принципиального соглашения о новой встрече", - написал на своей странице в Х глава турецкого МИД.