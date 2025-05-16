О нас

ООН не участвовала в российско-украинских переговорах в Стамбуле

ООН не участвовала в российско-украинских переговорах в Стамбуле ООН не участвовала в переговорах между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле.
Другие страны
16 мая 2025 г. 21:27
ООН не участвовала в российско-украинских переговорах в Стамбуле

ООН не участвовала в переговорах между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявила зампредставителя генерального секретаря всемирной организации Стефани Трембле.

"В ООН не поступало никаких обращений о посредничестве в переговорах, прошедших в Стамбуле. То есть ООН не участвует в процессе", - сказала она.

Отметим, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и Украины.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позднее сообщил, что стороны по итогам встречи "с целью укрепления доверия" достигли соглашения об обмене в формате 1000 на 1000 человек.

"Они также согласились на письменный обмен условиями, которые позволят достичь перемирия. Стороны также достигли принципиального соглашения о новой встрече", - написал на своей странице в Х глава турецкого МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT İstanbulda Rusiya - Ukrayna danışıqlarında iştirak etməyib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
15 мая 2025 г. 18:46
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
10 мая 2025 г. 18:58
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
10 мая 2025 г. 18:56
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
10 мая 2025 г. 18:31
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
10 мая 2025 г. 18:25
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
10 мая 2025 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi