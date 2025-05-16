ООН не участвовала в российско-украинских переговорах в Стамбуле

ООН не участвовала в переговорах между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле.
Как сообщает американское бюро
"В ООН не поступало никаких обращений о посредничестве в переговорах, прошедших в Стамбуле. То есть ООН не участвует в процессе", - сказала она.
Отметим, что 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями России и Украины.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позднее сообщил, что стороны по итогам встречи "с целью укрепления доверия" достигли соглашения об обмене в формате 1000 на 1000 человек.
"Они также согласились на письменный обмен условиями, которые позволят достичь перемирия. Стороны также достигли принципиального соглашения о новой встрече", - написал на своей странице в Х глава турецкого МИД.