ООН не согласна с планом Трампа по принудительному переселению жителей Газы

ООН не согласна с планом принудительного переселения жителей Газы, предложенным президентом США Дональдом Трампом.

ООН не согласна с планом принудительного переселения жителей Газы, предложенным президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает американское бюро Report, заместитель пресс-секретаря генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя сегодняшнее заявление Трампа, выразил обеспокоенность.

По его словам, план Трампа по установлению контроля над Газой не был однозначно воспринят генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Генеральный секретарь не согласен с какими-либо инициативами по принудительному переселению жителей Газы. На прошлой неделе в своем выступлении он выразил серьезную обеспокоенность по поводу этнических чисток", - заявил Хак.

Отметим, что президент США Дональд Трамп в своем плане по установлению контроля над Газой заявил, что палестинцы не будут иметь права на возвращение в регион. Американский лидер подчеркнул, что продолжающаяся 15 месяцев война превратила Газу в руины, и оценил разрешение палестинцам вернуться после окончания конфликта как серьезную ошибку.

По данным ООН, в настоящее время в Газе проживает 2,1 млн человек.