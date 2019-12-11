ООН не смогла подтвердить, что Тегеран стоял за атаками на саудовские НПЗ

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ООН не смогла подтвердить, что атаки, произведенные в сентябре по нефтяным объектам Саудовской Аравии, произвела иранская сторона.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша Совбезу.

Напомним, что в конце сентября объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Эр-Рияд в свою очередь обвинил в атаке Иран, однако Тегеран отверг эти обвинения.

"(ООН - ред.) не может независимо подтвердить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся в этих атаках, имеют иранское происхождение или были переданы (Ирану - ред.) в нарушение резолюций (Совбеза - ред.) ООН", - говорится в докладе.

Также в нем указывается, что специалисты ООН продолжают анализировать обломки крылатых ракет и беспилотников, обнаруженных на месте нападения, и будут собирать дальнейшую информацию. О результатах будет сообщено "в надлежащее время".