Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ ООН не смогла направить международный персонал в йеменский Аден из-за атак террористов, заявил заместитель генерального секретаря ООН Стивен О'Брайен. По его словам, действия террористов, а также отсутствие координации между вооруженными группами значительно затрудняют доставку гуманитарной помощи, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"В отсутствие политических договоренностей по прекращению конфликта, ситуация в области безопасности в большей части страны быстро ухудшается", - заявил О'Брайен на заседании Совета Безопасности ООН.

Он сообщил, что террористы "Аль-Каиды на Аравийском полуострове", ИГИЛ и местные боевики регулярно совершают атаки на сотрудников безопасности и других представителей правительства Йемена. "Атаки и общее беззаконие в Адене с октября не позволяют ООН вновь разместить там международный персонал, что напрямую сказалось на нашей способности провести оценку нужд людей", — сказал О'Брайен. Он добавил, что напряженные бои в районе столицы Саны, городов Мариб, Таиз и Саады "сократили нашу способность доставить помощь".