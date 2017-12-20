ООН не подтвердила иранское происхождение ракеты, запущенной хуситами по Эр-Рияду

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Эксперты ООН продолжают изучать фрагменты ракеты, запущенной йеменскими мятежниками по Саудовской Аравии, и не пришли к однозначному выводу о том, что она имеет иранское происхождение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности.

В то же время он отметил схожесть ракеты с иранской Qiam-1.

14 декабря постоянный представитель США при ООН Никки Хейли представила на военной базе в Вашингтоне фрагменты сбитой 4 ноября саудовскими силами ПВО ракеты, которая была выпущена мятежниками-хуситами в направлении международного аэропорта Эр-Рияда. Как утверждала дипломат, американские военные эксперты пришли к выводу, что ракета, а также другое военное оборудование, представленное журналистам, были произведены в Иране.