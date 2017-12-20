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    ООН не подтвердила иранское происхождение ракеты, запущенной хуситами по Эр-Рияду

    В то же время замгенсека ООН отметил схожесть ракеты с иранской Qiam-1

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Эксперты ООН продолжают изучать фрагменты ракеты, запущенной йеменскими мятежниками по Саудовской Аравии, и не пришли к однозначному выводу о том, что она имеет иранское происхождение.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности.

    В то же время он отметил схожесть ракеты с иранской Qiam-1.

    14 декабря постоянный представитель США при ООН Никки Хейли представила на военной базе в Вашингтоне фрагменты сбитой 4 ноября саудовскими силами ПВО ракеты, которая была выпущена мятежниками-хуситами в направлении международного аэропорта Эр-Рияда. Как утверждала дипломат, американские военные эксперты пришли к выводу, что ракета, а также другое военное оборудование, представленное журналистам, были произведены в Иране.

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