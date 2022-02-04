ООН не может воспользоваться 135 млн долларов после запрета инвалюты в Афганистане

Организация Объединенных Наций не может воспользоваться 135 млн долларов США, которые хранятся на ее счетах в Afghanistan International Bank, поскольку радикальное движение "Талибан", захватившее власть в стране в прошлом году, запретило использование ино

Организация Объединенных Наций не может воспользоваться 135 млн долларов США, которые хранятся на ее счетах в Afghanistan International Bank, поскольку радикальное движение "Талибан", захватившее власть в стране в прошлом году, запретило использование иностранной валюты на ее территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Программы развития ООН в Афганистане Абдалла ад-Дардари.

По его словам, ООН ввезла в страну наличные доллары, которые положила на хранение в Afghanistan International Bank, получив обещание контролируемого правительством талибов Центрального банка, что они будут автоматически конвертированы в афгани. Несмотря на заверения регулятора, конвертация денег, принадлежащих ООН, так и не произошла.

Ад-Дардари отмечает, что из-за запрета производить валютные операции ООН не может в полной мере выполнять свои функции по оказанию помощи населению Афганистана. При этом у самой Программы развития на счетах в Afghanistan International Bank находится 30 млн долларов, которые Центробанк должен был конвертировать в местную валюту. "Без афгани <...> мы не можем реализовать все наши инициативы", - подчеркнул он.

6 октября прошлого года Центральный банк Афганистана издал постановление, согласно которому все торговые операции в стране должны осуществляться только в афгани. Позднее представители "Талибана" сообщили, что будут наказывать афганцев, использующих при проведении своих экономических операций иностранные валюты.