ООН не может подтвердить применение Украиной химического оружия

ООН не располагает информацией, подтверждающей предполагаемое применение Украиной химического оружия на поле боя.
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"У нас нет информации, которая могла бы подтвердить эти обвинения", - сказал он.
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой видно странное поведение раненого российского военнослужащего. Ряд комментаторов предположили, что это могло быть следствием применения боевых отравляющих веществ Украиной. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что данную информацию проверяют российские компетентные органы.