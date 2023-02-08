О нас

ООН не может подтвердить применение Украиной химического оружия

ООН не может подтвердить применение Украиной химического оружия ООН не располагает информацией, подтверждающей предполагаемое применение Украиной химического оружия на поле боя.
Другие страны
8 февраля 2023 г. 23:19
ООН не может подтвердить применение Украиной химического оружия

ООН не располагает информацией, подтверждающей предполагаемое применение Украиной химического оружия на поле боя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

"У нас нет информации, которая могла бы подтвердить эти обвинения", - сказал он.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой видно странное поведение раненого российского военнослужащего. Ряд комментаторов предположили, что это могло быть следствием применения боевых отравляющих веществ Украиной. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что данную информацию проверяют российские компетентные органы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
7 февраля 2023 г. 15:39
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
7 февраля 2023 г. 15:06
Азербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
7 февраля 2023 г. 12:45
Азербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции
7 февраля 2023 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi