ООН: Не менее 25 млн человек в Судане нуждаются в гуманитарной помощи

Срочная гуманитарная помощь необходима как минимум 25 млн суданцев.

Срочная гуманитарная помощь необходима как минимум 25 млн суданцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Препятствием для этого являются то и дело возобновляющиеся там боевые действия. "С середины апреля мы смогли доставить предметы первой необходимости лишь 4,1 млн человек", - сказал Гриффитс.

На прошлой неделе на переговорах в Саудовской Аравии противоборствующие в Судане стороны обязались приложить усилия для улучшения доступа населения к гуманитарной помощи. Предполагается, что ООН окажет содействие выполнению этой задачи.