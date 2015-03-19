Пан Ги Мун: ООН не будет вести переговоры с ИГИЛ

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ ООН не будет вести переговоры с группировкой ИГИЛ, боевики которой совершают невообразимые зверства. Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Риме заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Вместе с тем Пан Ги Мун подчеркнул, что для ООН и международного сообщества важно продолжать оказание гуманитарной помощи нуждающимся.

Отвечая на вопрос, Пан Ги Мун опроверг сообщения о том, что ЮНИСЕФ якобы намерен вести переговоры с боевиками ИГИЛ. "Мы говорим, что решительно осуждаем совершаемые ими акты жестокости. Они должны ответить человечеству за то, что творят", - сказал генсек.

Он добавил, что сейчас ООН активно работает над всеобъемлющим планом действий, который будет представлен Генеральной Ассамблее ООН.

"В апреле мы совместно с Председателем Генеральной Ассамблеи созываем совещание высокого уровня Ассамблеи для обсуждения путей противодействия экстремизму и терроризму путем устранения коренных причин этих явлений, повышения уровня толерантности", - сообщил Пан Ги Мун.

Он сказал, что направит приглашение руководителям государств, а также духовным и религиозным лидерам со всего мира.