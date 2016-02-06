ООН назвала количество террористических группировок, присягнувших ИГ

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ На верность "Исламскому государству" присягнули 34 террористические группировки по всему миру.

Такую цифру, по состоянию на середину декабря, озвучил генсек ООН Пан Ги Мун, добавив, что это число в дальнейшем будет только увеличиваться, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Глава Всемирной организации также предупредил об увеличении террористической угрозы со стороны связанных с ИГ группировок из Филиппин, Пакистана, Узбекистана, Ливии и Нигерии.

По его словам, скорость и масштаб распространения идей ИГ по Африке, Ближнему Востоку и Азии являются феноменальными - ее сферы влияния значительно выросли всего за полтора года.

При этом ИГ является "самой богатой террористической организацией" - ее незаконные доходы от нефти и нефтепродуктов в 2015 году достигли 400-500 миллионов долларов. По данным миссии ООН в Ираке, сумма денег, размещенная в банковских филиалах на захваченных ИГ территориях, составляет еще миллиард долларов. Примерно такую же сумму приносит взимание экстремистами "налогов" с грузовиков, въезжающих в подконтрольные ИГ провинции, пояснил генсек.

Контролируемая ИГ территория достигает 90 тысяч квадратных километров, численность боевиков, по разным данным, варьируется от 50 до 200 тысяч человек.