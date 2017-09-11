ООН назвала операцию против рохинджа в Мьянме этнической чисткой

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Военная операция правительства Мьянмы против мусульман-рохинджа является классическим примером этнической чистки. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Поскольку Мьянма отказывается предоставить доступ для расследований нарушений прав человека, ситуацию невозможно полностью оценить, однако она кажется хрестоматийным примером этнической чистки", - заявил Зейд Раад аль-Хуссейн.

Он призвал правительство обеспечить доступ представителей ООН в северный штат Ракхайн, где происходят столкновения между мусульманами и армией Мьянмы.

"Правительство Мьянмы должно перестать притворяться, что рохинджа сами поджигают свои дома и разоряют свои деревни. Это полное отрицание реальности наносит огромный ущерб международной репутации государства, к которому до недавних пор относились благосклонно", - сказал аль-Хуссейн.

"Я призываю правительство пррекратить жестокую военную операцию, которую оно проводит, призвать к ответу всех виновных в нарушениях и прекратить жестокую дискриминацию мусульман-рохинджа", - добавил комиссар.