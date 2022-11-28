ООН назвала число погибших в Украине мирных граждан

Около 6,5 тысячи мирных жителей погибли и 10,3 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля.

Около 6,5 тысячи мирных жителей погибли и 10,3 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на сайте организации.

Так, с 24 февраля по 27 ноября в Украине были зарегистрированы 17 023 жертвы среди гражданского населения: 6 655 убитых и 10 368 раненых.

В отчете организации уточняется, что в стране погибли 2 601 мужчина, 1 783 женщины, 173 девочки и 209 мальчиков, а также 37 детей и 1 852 взрослых, пол которых неизвестен.

Среди раненых, по данным УВКПЧ, 2 245 мужчин, 1 604 женщины, 215 девочек и 304 мальчика, а также 250 детей и 5 750 взрослых, пол которых неизвестен.