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ООН назвала число погибших в Украине мирных граждан 

ООН назвала число погибших в Украине мирных граждан  Около 6,5 тысячи мирных жителей погибли и 10,3 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля.
Другие страны
28 ноября 2022 г. 22:43
ООН назвала число погибших в Украине мирных граждан 

Около 6,5 тысячи мирных жителей погибли и 10,3 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на сайте организации.

Так, с 24 февраля по 27 ноября в Украине были зарегистрированы 17 023 жертвы среди гражданского населения: 6 655 убитых и 10 368 раненых.

В отчете организации уточняется, что в стране погибли 2 601 мужчина, 1 783 женщины, 173 девочки и 209 мальчиков, а также 37 детей и 1 852 взрослых, пол которых неизвестен.

Среди раненых, по данным УВКПЧ, 2 245 мужчин, 1 604 женщины, 215 девочек и 304 мальчика, а также 250 детей и 5 750 взрослых, пол которых неизвестен.

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