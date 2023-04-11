ООН назвала число погибшего гражданского населения в Украине

ООН заявила, что подтвержденное количество убитых мирных украинцев составило почти 8500 с начала вторжения России в Украину, при этом выразив опасения о возможности еще многих тысяч неподтвержденных смертей. Как передает Report со ссылкой на The Guardian

ООН заявила, что подтвержденное количество убитых мирных украинцев составило почти 8500 с начала вторжения России в Украину, при этом выразив опасения о возможности еще многих тысяч неподтвержденных смертей.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что зафиксировало 8 490 человек убитыми и 14 244 ранеными между началом вторжения 24 февраля 2022 года и 9 апреля 2023 года.

Организация долгое время называла свои цифры "верхушкой айсберга" из-за ограниченного доступа к зонам боевых действий.

Большинство погибших зафиксировано на территории, подконтрольной украинскому правительству и подвергшейся нападению со стороны российских сил, в том числе 3927 человек в Донецкой и Луганской областях, где шли ожесточенные бои.

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", - говорится в заявлении.

Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область) выделена как районы, где "есть утверждения о многочисленных жертвах среди гражданского населения", которые остаются незадокументированными.