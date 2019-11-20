​ООН назвала 47 наименее развитых стран в мире

Более 30 африканских стран, а также ряд азиатских и островных государств вошли в список наименее развитых стран в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в представленном во вторник Докладе по наименее развитым странам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Список включает 47 государств. В основном это африканские страны, том числе Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, ЦАР, Чад, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Мадагаскар, Мали, Судан, Южный Судан, Уганда, Замбия и другие. В списке также оказались островные государства Океании Кирибати, Тувалу, Вануату, Соломоновы Острова. В третью группу - азиатские страны - вошли Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал, Йемен и Бутан.

"Мы анализируем все страны на основании трех критериев, - пояснила представитель ЮНКТАД Шанталь Карпентье ТАСС. - Во-первых, это доход на душу населения, здесь рассматриваются страны с этим показателем ниже $1230".