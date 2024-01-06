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ООН назначила личного представителя по Кипру

ООН назначила личного представителя по Кипру Турция и турецко-кипрская сторона дали согласие на назначение бывшего главы МИД Колумбии Марии Анхелы Ольгин Куэльяр посланником генерального секретаря ООН по Кипру, выдвинув несколько условий.
Другие страны
6 января 2024 г. 02:21
ООН назначила личного представителя по Кипру

Турция и турецко-кипрская сторона дали согласие на назначение бывшего главы МИД Колумбии Марии Анхелы Ольгин Куэльяр посланником генерального секретаря ООН по Кипру, выдвинув несколько условий.

Как передает Report, об этом сообщил турецкий МИД.

"Турция и турецко-кипрская сторона дали свое согласие на это назначение на двух условиях. Во-первых, мандат личного посланника генсека ООН должен ограничиваться исследованием того, существуют ли общие позиции между двумя сторонами на острове для начала новых официальных переговоров по урегулированию. Во-вторых, срок действия мандата посланника не должен превышать шести месяцев", - говорится в заявлении.

МИД напомнил, что об отсутствии точек соприкосновения между сторонами "говорится и в докладах генерального секретаря ООН". "Совершенно очевидно, что федеративная модель, обсуждавшаяся более полувека, так и не была реализована из-за непримиримой позиции греко-кипрской стороны. Она устарела и исчерпала себя. Отныне непременным условием для начала любого нового переговорного процесса на Кипре является подтверждение суверенного равенства и равного международного статуса турок-киприотов. Достижение общих позиций возможно только в рамках этого понимания", - указало ведомство. Прежнее двухзональное федеративное решение, по убеждению министерства, устарело и больше не может обсуждаться.

Дипведомство пожелало Ольгин Куэльяр успехов на ее новом поприще. "Очевидно, что шестимесячного мандата будет более чем достаточно, чтобы выяснить, не оставляя места для недопонимания, существуют ли между двумя сторонами на острове общие позиции для того, чтобы начать новые официальные переговоры об урегулировании", - сообщили в МИД.

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