ООН назначила американца представителем в координационном центре в Стамбуле

ООН объявила в среду о назначении ее временным представителем в Совместный координационный центр по вывозу зерна в Стамбуле гражданина США Фредерика Джея Кенни.

ООН объявила в среду о назначении ее временным представителем в Совместный координационный центр по вывозу зерна в Стамбуле гражданина США Фредерика Джея Кенни.

Как передает Report , об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

"Он (Кенни) будет нашим временным представителем, будет возглавлять усилия ООН и способствовать усилиям сторон", - сказал Хак.

Отметим, что Кенни в данный момент занимает пост директора по правовым и внешним вопросам Международной морской организации, до прихода в данную структуру занимался юридическими вопросами в Береговой охране США, где дослужился до звания контр-адмирала. Ранее он был прикомандирован к Бюро по делам океанов Госдепартамента.