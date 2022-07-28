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ООН назначила американца представителем в координационном центре в Стамбуле

ООН назначила американца представителем в координационном центре в Стамбуле ООН объявила в среду о назначении ее временным представителем в Совместный координационный центр по вывозу зерна в Стамбуле гражданина США Фредерика Джея Кенни.
Другие страны
28 июля 2022 г. 04:58
ООН назначила американца представителем в координационном центре в Стамбуле

ООН объявила в среду о назначении ее временным представителем в Совместный координационный центр по вывозу зерна в Стамбуле гражданина США Фредерика Джея Кенни.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

"Он (Кенни) будет нашим временным представителем, будет возглавлять усилия ООН и способствовать усилиям сторон", - сказал Хак.

Отметим, что Кенни в данный момент занимает пост директора по правовым и внешним вопросам Международной морской организации, до прихода в данную структуру занимался юридическими вопросами в Береговой охране США, где дослужился до звания контр-адмирала. Ранее он был прикомандирован к Бюро по делам океанов Госдепартамента.

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