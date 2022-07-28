ООН назначила американца представителем в координационном центре в Стамбуле

ООН объявила в среду о назначении ее временным представителем в Совместный координационный центр по вывозу зерна в Стамбуле гражданина США Фредерика Джея Кенни.
"Он (Кенни) будет нашим временным представителем, будет возглавлять усилия ООН и способствовать усилиям сторон", - сказал Хак.
Отметим, что Кенни в данный момент занимает пост директора по правовым и внешним вопросам Международной морской организации, до прихода в данную структуру занимался юридическими вопросами в Береговой охране США, где дослужился до звания контр-адмирала. Ранее он был прикомандирован к Бюро по делам океанов Госдепартамента.