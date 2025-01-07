ООН: Насилие со стороны банд привело к гибели более 5600 человек на Гаити в 2024 году

В 2024 году на Гаити из-за растущего уровня насилия, связанного с бандитскими группировками, было убито более 5600 человек, а тысячи других получили ранения или были похищены.

В 2024 году на Гаити из-за растущего уровня насилия, связанного с бандитскими группировками, было убито более 5 600 человек, а тысячи других получили ранения или были похищены.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он осудил "абсолютные ужасы", с которыми сталкивается население Гаити, подчеркнув, что нарушения прав человека и коррупция также широко распространены на территории острова.

"Эти цифры не могут полностью отразить ужас происходящего на Гаити, но они демонстрируют постоянное насилие, которому подвергаются люди", - отметил Тюрк.

Отмечается, что вооруженные банды контролируют значительную часть столицы Порт-о-Пренс после ряда столкновений в прошлом году. Полицию также обвиняют в насилии против подозреваемых членов банд, что усугубляет политическую нестабильность, которая преследует страну на протяжении десятилетий.

Напомним, что в ноябре прошлого года ООН эвакуировала свой персонал из столицы Гаити из-за столкновений между вооруженными бандами, полицией и гражданскими лицами. При этом было подчеркнуто, что организация не покидает страну, а лишь "адаптирует свои операции", перемещая персонал в более безопасные регионы, а часть сотрудников продолжает работать удаленно.

Тюрк призвал национальную полицию Гаити с международной помощью привлечь к ответственности офицеров, предположительно причастных к нарушениям прав человека.

Миссия безопасности под эгидой ООН численностью 430 человек, в основном из кенийских полицейских, была направлена в июне прошлого года для поддержки малочисленного полицейского департамента Гаити. Однако насилие продолжает расти.

Тюрк заявил, что необходимо обеспечить полное выполнение санкций и эмбарго на поставки оружия, предусмотренных мандатом Совета Безопасности ООН.

Правительство Гаити, поддерживаемое США и другими карибскими странами, также призывает Совет Безопасности ООН санкционировать полномасштабную миротворческую операцию.