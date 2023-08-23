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ООН насчитала в Афганистане 800 случаев внесудебных расправ

ООН насчитала в Афганистане 800 случаев внесудебных расправ Радикальное движение "Талибан" без суда казнили сотни бывших чиновников и военнослужащих после захвата власти в Афганистане в 2021 году.
Другие страны
23 августа 2023 г. 04:16
ООН насчитала в Афганистане 800 случаев внесудебных расправ

Радикальное движение "Талибан" без суда казнили сотни бывших чиновников и военнослужащих после захвата власти в Афганистане в 2021 году.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В ходе расследования представители Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) задокументировали "не менее 800 случаев" внесудебных расправ в период с 15 августа 2021 года по 30 июня 2023 года. Речь, в частности, идет о произвольных арестах, задержаниях, пытках и эпизодах жестокого обращения в отношении лиц, связанных с бывшим правительством страны и силами безопасности. По его словам, подобные преследования имели место, несмотря на объявленную талибами "де-факто всеобщую амнистию для бывших государственных чиновников и военнослужащих".

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Версия на азербайджанском языке BMT: Əfqanıstanda yüzlərlə keçmiş hökumət rəsmisi və hərbçi öldürülüb

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