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ООН: напряженность в связи с ядерным оружием вызывает беспокойство

ООН: напряженность в связи с ядерным оружием вызывает беспокойство Растущая напряженность в связи с ядерным оружием вызывает беспокойство.
Другие страны
28 марта 2023 г. 04:05
ООН: напряженность в связи с ядерным оружием вызывает беспокойство

Растущая напряженность в связи с ядерным оружием вызывает беспокойство.

Как сообщает американское бюро Report, об этом сообщил журналистам представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

"Все страны - члены ООН должны соблюдать положения Договора о нераспространении ядерного оружия. Риски применения ядерного оружия неприемлемы. Следует избегать любых действий, которые могут усилить напряжение. Все страны должны выполнять обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия", - сказал Стефан Дюжаррик.

Напомним, что 25 марта президент РФ заявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

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Версия на азербайджанском языке BMT: “Nüvə silahları ilə bağlı gərginlik narahatlıq doğurur”

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