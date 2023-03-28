ООН: напряженность в связи с ядерным оружием вызывает беспокойство

Растущая напряженность в связи с ядерным оружием вызывает беспокойство.
Как сообщает американское бюро
Он осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.
"Все страны - члены ООН должны соблюдать положения Договора о нераспространении ядерного оружия. Риски применения ядерного оружия неприемлемы. Следует избегать любых действий, которые могут усилить напряжение. Все страны должны выполнять обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия", - сказал Стефан Дюжаррик.
Напомним, что 25 марта президент РФ заявил о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси.