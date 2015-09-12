ООН: направлять миротворцев в Сирию, Йемен или Ливию преждевременно

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Направлять миротворцев в Йемен, Ливию или Сирию на данном этапе преждевременно. Такое мнение выразил в пятницу на пресс-конференции заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эрве Ладсус.

"Я думаю, что пока еще рано для этого", - сказал он. По его словам, ситуация в этих странах характеризуется присутствием "множества террористов". "А мы не предназначены и не будем предназначены для противодействия терроризму", - подчеркнул заместитель генсека.

Он отметил, что "голубые каски" способны оказать сопротивление экстремистам, но только "при наличии надлежащих мер, снаряжения, подготовки, как на севере Мали". Однако в этой стране, в отличие от Йемена, Ливии или Сирии, заключено мирное соглашение между сторонами конфликта, напомнил Ладсус.

По его словам, в секретариате ООН "держат в уме" возможность развертывания миротворческой миссии в Сирии, но условия в стране не позволяют это сделать. В то же время, заместитель генсека обратил внимание, что "голубые каски" все еще несут дежурство на "Голанских высотах". "Но они делают это крайне осторожно, потому что там очень нестабильная ситуация, идут боевые действия между группировками и сирийской армией. Это все очень деликатная ситуация", - сказал он, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

Тем не менее Ладсус дал понять, что ООН готова максимально быстро развернуть присутствие в одной из трех стран, если возникнет такая необходимость, а условия будут позволять это сделать. "Я напомню вам, что в 2012 году, когда Совет Безопасности попросил нас развернуть миссию наблюдателей в Сирии в составе 300 человек, мы сделали это в течение 27 дней", - указал заместитель генсекретаря, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.