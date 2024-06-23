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ООН направит Сомали $25 млн для укрепления продовольственной безопасности

ООН направит Сомали $25 млн для укрепления продовольственной безопасности Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) направит $25 млн на повышение продовольственной безопасности в Сомали.
Другие страны
23 июня 2024 г. 23:13
ООН направит Сомали $25 млн для укрепления продовольственной безопасности

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) направит $25 млн на повышение продовольственной безопасности в Сомали.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении организации.

Финансирование будет направлено на восстановление критически важной инфраструктуры и продвижение климатически оптимизированного сельского хозяйства для мелких фермеров в городе Джоухар в штате Хиршабелле в Сомали. По данным ФАО, проект окажет поддержку сомалийским фермерам, обеспечив защиту от наводнений и надежную ирригацию, позволит им более продуктивно использовать землю.

Параллельно с 6 июня в том же городе был запущен проект, который, как ожидается, улучшит доступ к воде для 370 тыс. человек в пяти округах, снизит риск наводнений для 1,5 млн человек и смягчит последствия засухи для 1,65 млн человек.

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