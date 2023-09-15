О нас

ООН намерена оказывать продовольственную помощь до 100 тыс. человек в Ливии ежемесячно

ООН намерена оказывать продовольственную помощь до 100 тыс. человек в Ливии ежемесячно Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН планирует оказывать каждый месяц продовольственную помощь 100 тыс. человек в пострадавших от наводнения районах Ливии.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 03:13
ООН намерена оказывать продовольственную помощь до 100 тыс. человек в Ливии ежемесячно

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН планирует оказывать каждый месяц продовольственную помощь 100 тыс. человек в пострадавших от наводнения районах Ливии.

Как передает Report, об этом говорится в записи организации в социальной сети X (ранее Twitter).

"ВПП ООН тесно сотрудничает с местными властями и партнерами в рамках групп быстрого реагирования. Планируемая чрезвычайная операция ВПП ООН будет направлена на оказание ежемесячной продовольственной помощи 100 тыс. человек в пострадавших от наводнения районах в течение трех месяцев", - отмечается в публикации.

Напомним, что в ночь на понедельник наводнения обрушились на ливийский город Дерна. Потоки воды смыли целые кварталы. Сильнее всего пострадал город Дерна, там, по данным властей, пропавшими без вести числятся 6 тыс. человек. Целые кварталы оказались смытыми потоками воды.

Число погибших в результате наводнений в Ливии увеличилось до 11,3 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi