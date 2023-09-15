ООН намерена оказывать продовольственную помощь до 100 тыс. человек в Ливии ежемесячно

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН планирует оказывать каждый месяц продовольственную помощь 100 тыс. человек в пострадавших от наводнения районах Ливии.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН планирует оказывать каждый месяц продовольственную помощь 100 тыс. человек в пострадавших от наводнения районах Ливии.

Как передает Report , об этом говорится в записи организации в социальной сети X (ранее Twitter).

"ВПП ООН тесно сотрудничает с местными властями и партнерами в рамках групп быстрого реагирования. Планируемая чрезвычайная операция ВПП ООН будет направлена на оказание ежемесячной продовольственной помощи 100 тыс. человек в пострадавших от наводнения районах в течение трех месяцев", - отмечается в публикации.

Напомним, что в ночь на понедельник наводнения обрушились на ливийский город Дерна. Потоки воды смыли целые кварталы. Сильнее всего пострадал город Дерна, там, по данным властей, пропавшими без вести числятся 6 тыс. человек. Целые кварталы оказались смытыми потоками воды.

Число погибших в результате наводнений в Ливии увеличилось до 11,3 тыс. человек.