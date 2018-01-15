ООН намерена искать нового спонсора, если США урежут финансирование палестинцев

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ ООН будет искать новые источники финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), если Соединенные Штаты сократят свои взносы на поддержание деятельности этой структуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, в секретариате ООН предпочитают не комментировать "то, что еще не произошло". "Мы подождем и посмотрим, каковы будут реальные цифры. Соединенные Штаты - основной донор БАПОР, мы всегда ценили их вклад, но дело в том, что работа БАПОР критически важна, и если какой-либо донор существенно сократит взносы, то нам придется искать другие источники [финансирования-ред.]", - сказал представитель генсека ООН.

Он подчеркнул, что на данный момент Вашингтон не уведомлял руководство всемирной организации о намерении урезать финансирование БАПОР.