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ООН начала выводить своих миротворцев из ДР Конго

ООН начала выводить своих миротворцев из ДР Конго Вывод миротворцев ООН начался из Демократической Республики Конго (ДРК), он завершится к концу 2024 года.
Другие страны
13 января 2024 г. 19:43
ООН начала выводить своих миротворцев из ДР Конго

Вывод миротворцев ООН начался из Демократической Республики Конго (ДРК), он завершится к концу 2024 года.

Как передает Report со ссылкой AFP, об этом заявил министр иностранных дел ДРК Кристоф Лутундула Апала на пресс-конференции в конголезской столице Киншасе.

"Подразделения миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) начали покидать ДРК, - цитирует его агентство. - Власти надеются, что вывод завершится к концу нынешнего года".

Согласно договоренности с Сообществом развития Юга Африки (САДК), объединяющим 16 государств южной части континента, миротворцев ООН сменят боевые подразделения САДК. Как сообщил южноафриканский портал defence web, передовые группы военных специалистов из ЮАР и Танзании уже находятся на востоке ДРК. Согласно полученной им информации, подразделения САДК будут участвовать в боях с повстанцами на конголезской территории совместно с правительственными частями. Мандат МООНСДРК ограничивался лишь миротворческими операциями.

Руководство ДРК обвинило минувшим летом МООНСДРК в недостаточной поддержке правительственных частей. Киншаса подала в Совет Безопасности (СБ) ООН прошение с планом вывода войск. 20 декабря СБ согласился при одновременном продлении на год мандата МООНСДРК.

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