ООН начала эвакуацию сотрудников из Эфиопии

ООН начала эвакуацию 7 сотрудников, которым правительство Эфиопии приказало покинуть страну.

ООН начала эвакуацию 7 сотрудников, которым правительство Эфиопии приказало покинуть страну.

Как передает местное бюро Report, об этом на пресс-конференции сказал официальный представитель генсека организации Фархан Хак.

По его словам, ООН предприняла все меры для обеспечения безопасности этих сотрудников. Однако он не уточнил, в какую страну их эвакуируют.

Напомним, что правительство Эфиопии внесло семерых сотрудников ООН в список нежелательных лиц, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела страны.

Вусала Аббасова