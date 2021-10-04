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ООН начала эвакуацию сотрудников из Эфиопии

ООН начала эвакуацию сотрудников из Эфиопии ООН начала эвакуацию 7 сотрудников, которым правительство Эфиопии приказало покинуть страну.
Другие страны
4 октября 2021 г. 23:15
ООН начала эвакуацию сотрудников из Эфиопии
Фархан Хак

ООН начала эвакуацию 7 сотрудников, которым правительство Эфиопии приказало покинуть страну.

Как передает местное бюро Report, об этом на пресс-конференции сказал официальный представитель генсека организации Фархан Хак.

По его словам, ООН предприняла все меры для обеспечения безопасности этих сотрудников. Однако он не уточнил, в какую страну их эвакуируют.

Напомним, что правительство Эфиопии внесло семерых сотрудников ООН в список нежелательных лиц, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела страны.

Вусала Аббасова

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