ООН: на востоке Украины погибли 20 человек с начала года

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек погибли и более 90 получили ранения на востоке Украины с начала года.

Как передает Report, об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"С начала года УКГВ подтвердила, что 111 мирных жителей пострадали: 20 погибли и 91 был ранен. В ноябре-декабре 2016 года общая цифра составила 51 случай", — говорится в отчете управления за период с 1 января по 28 февраля.

По данным ООН, с начала конфликта на востоке Украины погибло 9,621 человек, еще 22,420 получили ранения. По оценке УКГВ, в текущем году в различной гуманитарной поддержке нуждаются 3,8 млн человек.