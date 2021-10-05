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В ООН предупредили о надвигающемся водном кризисе

В ООН предупредили о надвигающемся водном кризисе Число бедствий, связанных с паводками, выросло на Земле за последние 20 лет более чем на 130%, а количество и продолжительность засух - почти на треть.
Другие страны
5 октября 2021 г. 18:35
В ООН предупредили о надвигающемся водном кризисе

Число бедствий, связанных с паводками, выросло на Земле за последние 20 лет более чем на 130%, а количество и продолжительность засух - почти на треть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные приведены в опубликованном во вторник в Женеве докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН.

"Изменение климата приводит к увеличению числа опасных явлений, связанных с водой - таких, как наводнения и засухи", - отметили эксперты. С 2000 года количество бедствий, вызванных паводками, выросло на 134% по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями, а число и продолжительность засух - на 29%. По данным доклада, в 2018 году 3,6 млрд людей не имели достаточного доступа к воде по крайней мере в течение одного месяца в году. По прогнозам, к 2050 году эта цифра вырастет до более 5 млрд.

В ВМО констатировали, что за последние 20 лет водные запасы на поверхности и в подповерхностной зоне Земли, включая почвенную влагу, снег и лед, уменьшались со скоростью 1 см в год. Больше всего этот процесс затронул Антарктиду и Гренландию.

Как заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, повышение температуры приводит к изменениям характера осадков на глобальном и региональном уровне, что влечет за собой "сдвиг сельскохозяйственных сезонов и оказывает серьезное воздействие на продовольственную безопасность, здоровье и благополучие людей".

"Нам необходимо осознать, что на нас надвигается водный кризис", - отметил Таалас.

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