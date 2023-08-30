ООН: Мятеж в Нигере привел к ухудшению гуманитарной ситуации

Нигер столкнулся с ухудшением гуманитарной ситуации и растущим уровнем насилия после военного мятежа.

Нигер столкнулся с ухудшением гуманитарной ситуации и растущим уровнем насилия после военного мятежа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Нигеру Эмманюэль Гиньяк на брифинге.

Согласно информации, санкции, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS), пришлись на период между окончанием сельскохозяйственного периода и началом сезона дождей, поэтому цены на товары резко выросли. Закрытие границ со странами ECOWAS "приведет к дефициту продовольствия и товаров" в Нигере, добавил представитель ООН.

"Недавние столкновения привели к тому, что более 20 тыс. человек стали внутренне перемещенными лицами только за прошлый месяц", - указал Гиньяк.

В настоящий момент Нигер уже предоставляет убежище более чем 700 тыс. беженцам. "Эти факторы, наряду с ожидаемым усилением давления со стороны негосударственных вооруженных группировок, а также продолжающимися проливными дождями, ухудшили и без того тяжелые гуманитарные перспективы для уязвимых групп населения, особенно для внутренне перемещенных лиц, беженцев, просителей убежища и принимающих общин", - сообщает учреждение всемирной организации".