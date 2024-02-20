ООН: Мобилизация украинских беженцев не противоречит международному праву

Беженцы с Украины могут быть мобилизованы в армию своей страны в соответствии с ее законодательством, что не противоречит международному праву.

Беженцы с Украины могут быть мобилизованы в армию своей страны в соответствии с ее законодательством, что не противоречит международному праву.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге в Женеве региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев в Европе Филипп Леклерк.

"Это важная тема для украинских беженцев и украинцев в целом", - сказал он, напомнив о ведущихся в Украине дискуссиях вокруг законопроекта об ужесточении правил мобилизации.

Как подчеркнул Леклерк, у Украины "есть легитимное право мобилизовывать солдат для защиты своей территории".

"Мобилизация солдат в случае, когда государство подвергается атаке, является частью законодательства, соответствующего международному праву", - добавил он.

Леклерк сообщил, что в настоящее время почти 6,5 млн беженцев с Украины ищут убежища по всему миру и около 3,7 млн являются вынужденными переселенцами внутри страны.