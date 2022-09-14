ООН: мир рискует столкнуться с нехваткой продовольствия в 2023 году

В следующем году перед мировым сообществом встанет проблема нехватки продовольствия. Продуктов питания может не хватить для того, чтобы прокормить все население планеты.

В следующем году перед мировым сообществом встанет проблема нехватки продовольствия. Продуктов питания может не хватить для того, чтобы прокормить все население планеты.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, об этом заявил региональный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер.

"В этом году проблема заключалась в невозможности купить продукты питания из-за роста цен на сельскохозяйственную продукцию, но в следующем году мы можем оказаться в ситуации, когда не хватит продовольствия, чтобы прокормить все население планеты", - отметила Флейшер.

Среди ключевых причин возможного дефицита продуктов питания в мире в 2023 году она назвала снижение объемов экспорта российских удобрений из-за международных санкций и высокие риски экстремальных погодных условий в азиатских странах. По ее словам, продовольственная угроза станет одной из важнейших проблем в следующем году.