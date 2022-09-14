О нас

ООН: мир рискует столкнуться с нехваткой продовольствия в 2023 году

ООН: мир рискует столкнуться с нехваткой продовольствия в 2023 году В следующем году перед мировым сообществом встанет проблема нехватки продовольствия. Продуктов питания может не хватить для того, чтобы прокормить все население планеты.
Другие страны
14 сентября 2022 г. 03:46
ООН: мир рискует столкнуться с нехваткой продовольствия в 2023 году

В следующем году перед мировым сообществом встанет проблема нехватки продовольствия. Продуктов питания может не хватить для того, чтобы прокормить все население планеты.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, об этом заявил региональный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер.

"В этом году проблема заключалась в невозможности купить продукты питания из-за роста цен на сельскохозяйственную продукцию, но в следующем году мы можем оказаться в ситуации, когда не хватит продовольствия, чтобы прокормить все население планеты", - отметила Флейшер.

Среди ключевых причин возможного дефицита продуктов питания в мире в 2023 году она назвала снижение объемов экспорта российских удобрений из-за международных санкций и высокие риски экстремальных погодных условий в азиатских странах. По ее словам, продовольственная угроза станет одной из важнейших проблем в следующем году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT qlobal ərzaq qıtlığı riski barədə xəbərdarlıq edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих
13 сентября 2022 г. 21:15
Минобороны: 50 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами
Минобороны: 50 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами
13 сентября 2022 г. 20:46
В МИД Азербайджана прошел брифинг для представителей дипкорпуса
ФотоВ МИД Азербайджана прошел брифинг для представителей дипкорпуса
13 сентября 2022 г. 20:18
Президент Азербайджана: Вся ответственность за провокации ложится на военно-политическое руководство Армении
Президент Азербайджана: Вся ответственность за провокации ложится на военно-политическое руководство Армении
13 сентября 2022 г. 19:36
Минобороны: Позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийскому обстрелу
Минобороны: Позиции азербайджанской армии подверглись артиллерийскому обстрелу
13 сентября 2022 г. 19:22
Ильхам Алиев принял главного советника Госдепа США по переговорам на Кавказе
Ильхам Алиев принял главного советника Госдепа США по переговорам на Кавказе
13 сентября 2022 г. 18:49
Ильхам Алиев принял президента Европейского банка реконструкции и развития
Ильхам Алиев принял президента Европейского банка реконструкции и развития
13 сентября 2022 г. 18:03
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава ВС
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава ВС
13 сентября 2022 г. 15:33
Генпрокуратура: Возбуждены уголовные дела в связи с провокацией Армении на границе с Азербайджаном
Генпрокуратура: Возбуждены уголовные дела в связи с провокацией Армении на границе с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 13:48
Председатель комитета: Должна быть создана безопасная зона вблизи азербайджанской границы
Председатель комитета: Должна быть создана безопасная зона вблизи азербайджанской границы
13 сентября 2022 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi