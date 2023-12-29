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ООН: Миллионы жителей Афганистана страдают от голода

ООН: Миллионы жителей Афганистана страдают от голода Миллионы жителей Афганистана страдают от голода, треть населения страны не имеет доступа к продовольствию.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 07:54
ООН: Миллионы жителей Афганистана страдают от голода

Миллионы жителей Афганистана страдают от голода, треть населения страны не имеет доступа к продовольствию.

Как передает Report со ссылкой на сайт ООН, семьи не готовы к суровым зимним месяцам, когда вопрос голода стоит наиболее остро - особенно в горных районах, окруженных снегами и льдами.

С января по ноябрь 2023 года Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН помогла 18,4 млн жителей Афганистана, распределив более 559 тыс. тонн продовольствия, отмечают в организации.

За последние полгода, по данным ООН, ВПП удалось оказать жизненно важную помощь почти 230 тыс. уязвимых афганцев благодаря гранту в размере $3,2 млн. Он был предоставлен гуманитарным целевым фондом для Афганистана, управляемым Исламским банком развития (ИБР).

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