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ООН: Миллионы беженцев в Йемене столкнулись с голодом

ООН: Миллионы беженцев в Йемене столкнулись с голодом Миллионы беженцев в Йемене столкнулись с голодом, растущим из-за сокращения продовольственной помощи.
Другие страны
16 января 2022 г. 20:54
ООН: Миллионы беженцев в Йемене столкнулись с голодом

Миллионы беженцев в Йемене столкнулись с голодом, растущим из-за сокращения продовольственной помощи.

Как передает Report, об этом отмечается на странице Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в социальных медиа.

Более половины беженцев в стране, около 4 млн человек, живут в районах с острой потребностью в продовольствии, следует из сообщения.

В начале месяца ООН объявила, что некоторые из важных программ гуманитарной помощи в Йемене были приостановлены, а некоторые сокращены из-за отсутствия финансирования.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения "Ансаруллах" и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой - правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

Из-за вооруженного конфликта в Йемене около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами.

В условиях одного из самых тяжелых гуманитарных и экономических кризисов в мире подавляющее большинство населения Йемена нуждается в помощи.

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