О нас

ООН: Маршруты вывоза зерна с Украины определяет частный сектор

ООН: Маршруты вывоза зерна с Украины определяет частный сектор Вопросы вывоза зерна и удобрений из России и Украины являются коммерческими, маршруты конечной доставки остаются за частным сектором.
Другие страны
8 августа 2022 г. 21:15
ООН: Маршруты вывоза зерна с Украины определяет частный сектор

Вопросы вывоза зерна и удобрений из России и Украины являются коммерческими, маршруты конечной доставки остаются за частным сектором.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Вопросом поставок зерна с украинской стороны и возвращения российского зерна и удобрений на рынки занимается частный сектор", - отметил Дюжаррик, добавив, что, по словам экспертов, "частные суда, уже находясь в пути, иногда меняют пункт назначения для продажи и перепродажи груза". "Мы не контролируем этот процесс, мы не вовлечены в принятие этих решений. Эти решения принимает частный сектор", - подчеркнул представитель генсека ООН.

Он также подтвердил, что в вопросах изменения маршрутов доставки зерна из портов Украины нет политической составляющей. "Что касается того, куда направляются эти суда, нет никакого вмешательства ни со стороны ООН, ни со стороны других известных мне игроков", - указал Дюжаррик.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
8 августа 2022 г. 12:02
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
8 августа 2022 г. 09:29
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
6 августа 2022 г. 15:46
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
6 августа 2022 г. 14:54
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
6 августа 2022 г. 14:53
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
6 августа 2022 г. 11:11
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
5 августа 2022 г. 23:53
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
ФотоВоеннослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
5 августа 2022 г. 20:56
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
5 августа 2022 г. 14:57
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi