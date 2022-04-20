ООН: Кризис в Украине может привести к голоду 47 млн человек в мире

С сильным голодом из-за продовольственного кризиса на фоне российско-украинской войны могут столкнуться до 47 млн человек в мире.

С сильным голодом из-за продовольственного кризиса на фоне российско-украинской войны могут столкнуться до 47 млн человек в мире.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы (ВПП), размещенном на сайте структуры.

В организации прогнозируют, что война сопряжена с волновым эффектом для человечества. "Ожидаемый глобальный рост цен на рынке зерна и энергоносителей, что поставит в тяжелое положение тех, кто не мог обеспечить минимальные потребности в продовольствии до начала войны", - отмечается в докладе.

Основываясь на итогах исследований в 81 стране, ВПП поделилась двумя сценариями продовольственной безопасности.

ВПП высказала предположение, что в рамках первого сценария из-за войны между Россией и Украиной с сильным голодом столкнется до 33 млн человек по всему миру, а в рамках второго - до 47 млн человек.

Подчеркивается, что в мире в целом с проблемой голода может столкнуться до 323 млн человек, включая тех, кто боролся с этой ситуацией до начала российско-украинской войны.