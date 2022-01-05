ООН: Консультации России с США и НАТО приведут к деэскалации напряженности

ООН надеется, что итогом консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ по вопросам безопасности станет деэскалация напряженности.

ООН надеется, что итогом консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ по вопросам безопасности станет деэскалация напряженности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы очень надеемся, что итогом этих встреч будет деэскалация напряженности, которую мы наблюдали в этой части мира", - сказал он.

"Мы всегда поддерживаем и призываем к диалогу, особенно на высшем уровне", - отметил Дюжаррик.

Он также сказал, что ООН серьезно обеспокоена ситуацией вокруг Украины, во всемирной организации надеются на продолжение диалога и не хотели бы начала военных действий.

"Мы очень обеспокоены данной ситуацией. Мы приветствуем контакты на различных уровнях, в том числе на высшем, и надеемся, что такие контакты будут продолжаться, даже если напряженность сохранится. Мы надеемся, что диалог продолжится, и не хотели бы видеть никаких враждебных военных действий вокруг Украины, откуда бы они ни исходили", - сказал Дюжаррик.