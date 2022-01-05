ООН: Консультации России с США и НАТО приведут к деэскалации напряженности

ООН надеется, что итогом консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ по вопросам безопасности станет деэскалация напряженности.
"Мы очень надеемся, что итогом этих встреч будет деэскалация напряженности, которую мы наблюдали в этой части мира", - сказал он.
"Мы всегда поддерживаем и призываем к диалогу, особенно на высшем уровне", - отметил Дюжаррик.
Он также сказал, что ООН серьезно обеспокоена ситуацией вокруг Украины, во всемирной организации надеются на продолжение диалога и не хотели бы начала военных действий.
"Мы очень обеспокоены данной ситуацией. Мы приветствуем контакты на различных уровнях, в том числе на высшем, и надеемся, что такие контакты будут продолжаться, даже если напряженность сохранится. Мы надеемся, что диалог продолжится, и не хотели бы видеть никаких враждебных военных действий вокруг Украины, откуда бы они ни исходили", - сказал Дюжаррик.