ООН: Конфликт в Судане может привести к гуманитарной катастрофе в регионе

Затяжной конфликт в Судане может привести к гуманитарной катастрофе во всем регионе.

Затяжной конфликт в Судане может привести к гуманитарной катастрофе во всем регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Международное сообщество должно отреагировать с той срочностью, которой заслуживает этот кризис", - сказал он.

По его словам, в некоторых местах уже закончились продукты" и сотни тысяч детей "страдают от серьезного недоедания. Большинство людей не имеют доступа к медицинской помощи. Около 1 млн суданцев бежали в соседние страны