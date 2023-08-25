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ООН: Конфликт в Судане может привести к гуманитарной катастрофе в регионе

ООН: Конфликт в Судане может привести к гуманитарной катастрофе в регионе Затяжной конфликт в Судане может привести к гуманитарной катастрофе во всем регионе.
Другие страны
25 августа 2023 г. 14:43
ООН: Конфликт в Судане может привести к гуманитарной катастрофе в регионе

Затяжной конфликт в Судане может привести к гуманитарной катастрофе во всем регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Международное сообщество должно отреагировать с той срочностью, которой заслуживает этот кризис", - сказал он.

По его словам, в некоторых местах уже закончились продукты" и сотни тысяч детей "страдают от серьезного недоедания. Большинство людей не имеют доступа к медицинской помощи. Около 1 млн суданцев бежали в соседние страны

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Версия на английском языке UN: Conflict in Sudan could lead to humanitarian catastrophe in the region

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