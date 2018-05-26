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    ООН: Количество волонтеров в мире составляет 1 млрд человек

    Заместитель исполнительного координатора Программы волонтеры ООН Тойли Курбанов: Численность волонтеров сопоставима с занятостью в мировых областях

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Программа Волонтеры ООН оценивает количество добровольцев в мире, с учетом тех людей, которые уделяют волонтерской деятельности по несколько дней в год, до 1 млрд человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные озвучил заместитель исполнительного координатора Программы волонтеры ООН Тойли Курбанов на площадке ПМЭФ.

    "По нашим оценкам до 1 млрд человек задействованы в добровольческой деятельности в мире", - сказал Т.Курбанов.

    Он уточнил, что некоторые люди занимаются добровольческой деятельностью "по несколько часов или дней в году". При этом если учитывать полную занятость, то это примерно 109 млн человек, добавил Курбанов.

    По его словам, численность волонтеров "сопоставима с занятостью в мировых областях".

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